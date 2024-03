Geron Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Geron":

Die Geron-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Geron-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Relation zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs bestimmt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Geron-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -26,1 Prozent erzielt, was 25,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -3,83 Prozent, und Geron liegt aktuell 22,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Geron hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies spiegelt sich in einer verringerten Diskussionsaktivität in den sozialen Medien wider. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Geron-Aktie ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf die negativen Themen rund um Geron, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.