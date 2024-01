Gero Kalt gründet „Perfect Fit Consult"

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) -Dr. Gero Kalt (64), langjähriger Geschäftsführer des renommierten F.A.Z.-Instituts, fokussiert sich weiterhin auf Entscheider in Kommunikation und Marketing und gründet zum 1. Januar 2024 die Strategie- und Personalberatung „Perfect Fit Consult". Kalt war- Veranstalter großer Branchen-Konferenzen (z.B. „Deutscher Marken-Summit" / „Responsible Leadership")- Gründer der Magazine „kommunikationsmanager" und „Verantwortung"- Organisator wichtiger Branchenpreise („Deutscher Image Award" / „Integrated Communication Award")- Herausgeber von Büchern und Studien- Vorstand in verschiedenen Berufsverbänden.Als Berater begleitete er Firmen wie Altana, AOK, ARAG, Bertelsmann, BMW, Commerzbank, DHL, Datev, Fraport, Henkel, KfH, Lanxess, Merck, Nord LB, Opel, Schufa oder Syngenta in kommunikationsstrategischen Fragen.„Perfect Fit Consult" begleitet Entscheider in Kommunikation und Marketing nicht nur auf dem Feld der strategischen Kommunikationsberatung. Das Unternehmen vermittelt auch Branchenkolleg:innen in neue Führungspositionen oder als Interimsmanager:innen. Kalt: „Im Laufe von gut 30 Jahren konnte ich viele exzellente Persönlichkeiten der Kommunikationsbranche kennenlernen und kann bei den meisten sehr gut einschätzen, was sie können, was sie wollen und wohin sie beruflich am besten passen.Sein Motto: „Nicht nur fachliche Qualifikation und ein passender Lebenslauf kennzeichnen optimale Berater:innen oder Kandidat:innen. Es sind vor allem menschliche und charakterliche Komponenten, die zum Auftraggeber passen müssen."Kalt arbeitet bei „Perfect Fit Consult" gemeinsam mit etwa einem Dutzend (teils ehemaligen) Top-Manager:innen der Branche zusammen. Gemeinsam decken sie alle wesentlichen Herausforderungen im Bereich Corporate Affairs ab.Weitere Informationen:Dr. Gero KaltManaging Partner / GründerPerfect Fit ConsultBirkenweg 561118 Frankfurt / Bad Vilbelgero.kalt@perfectfitconsult.dewww.perfectfitconsult.dePhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2315949/Perfect_Fit_Consult_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2315950/Perfect_Fit_Consult.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gero-kalt-grundet-perfect-fit-consult-302031908.htmlOriginal-Content von: Perfect Fit Consult, übermittelt durch news aktuell