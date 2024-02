German Startups Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt auch die Aktie von German Private Equity & intensiv diskutiert. Dabei zeigten sich weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um German Private Equity &. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von German Private Equity & diesbezüglich untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für German Private Equity & weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von German Private Equity & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt German Private Equity & mit 1,37 Prozent 4,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Betrachtet man die Performance der Aktie von German Private Equity & im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, so erzielte sie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 36,33 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,73 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Aktie mit 31,33 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.