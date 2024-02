German Startups Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die German Private Equity & Aktie liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen ähnlichen Wert von 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen German Private Equity & diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der German Private Equity & Aktie derzeit bei 1,58 EUR gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1,41 EUR lag und somit einen Abstand von -10,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,43 EUR, was einer Differenz von -1,4 Prozent entspricht und ein "neutral" Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "neutral" Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,78 für die German Private Equity & Aktie, was 50 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (57,17). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "gut" aus fundamentaler Sicht.