German Startups Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der German Private Equity & bei 1,52 EUR liegt, was einer Entfernung von -4,4 Prozent vom GD200 (1,59 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,49 EUR, was einem Abstand von +2,01 Prozent entspricht, und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 28, was bedeutet, dass die Börse 28,78 Euro für jeden Euro Gewinn von German Private Equity & zahlt. Dies ist 44 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,33 Prozent erzielt, was 23,03 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Bereich "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" von 7,57 Prozent liegt German Private Equity & aktuell 28,76 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist German Private Equity & derzeit eine Dividendenrendite von 1,27 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,71 %. Dadurch ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 4,44 Prozentpunkten.