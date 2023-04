German Startups Aktie: Stärkster Anstieg seit Langem!

Der Relative Strength Index, kurz RSI genannt, gibt Auskunft über die Kursbewegungen von Aktien innerhalb eines 7-tägigen Zeitraums. Dabei werden Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtzahl der Bewegungen gesetzt und auf einer Skala von 0 bis 100 eingestuft. Der RSI des German Startups liegt aktuell bei 35,92, was eine “Neutral”-Bewertung widerspiegelt und somit weder als über- noch als verkauft gilt. Der RSI25 berücksichtigt den Kursverlauf der letzten 25 Tage und zeigt einen Wert von 35,66 für die German Startups an. Auch dieser Indikator deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Keine Dividendenrekorde für deutsche Startups

Deutsche Startups weist gegenwärtig eine Dividendenrendite von 1,42 Prozent auf und liegt damit unter dem Durchschnittswert der Branche (7,31 Prozent). Dies bedeutet eine Abweichung von -7,31 im Vergleich...