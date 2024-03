German Startups Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von German Private Equity & hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 36,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um 4,4 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,93 Prozent für German Private Equity & bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 5,84 Prozent im letzten Jahr eine überdurchschnittliche Leistung von 30,49 Prozent erzielen. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für German Private Equity & basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, wobei an vier Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch aktuell dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der German Private Equity &-Aktie mit 1,41 EUR 10,76 Prozent unter dem GD200 (1,58 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,42 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der German Private Equity &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die German Private Equity &-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 54,9 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für German Private Equity &.