German Startups Aktie: Füße still halten!

Die Einschätzung der Aktienkurse von German Private Equity & basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um German Private Equity & diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der German Private Equity & bei 1,59 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,45 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,81 Prozent zum GD200, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,51 EUR, was einen Abstand von -3,97 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist German Private Equity & eine Dividendenrendite von 1,27 Prozent auf, was 4,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Somit wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für German Private Equity & einen Wert von 30 zeigt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 57, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Gut" eingestuft.