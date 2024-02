German American Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die German American Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 33,02 USD gehandelt, was einer Abweichung von +1,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,73 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität erfährt die German American Aktie jedoch eine zunehmende Beachtung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 39,25 Punkten, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 44. Somit erhält die German American Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet German American derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung als "Schlecht".