NIO Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Nio liegt bei 38,55, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Nio-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 67,15 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 45,05 HKD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Eine ähnliche Abweichung zeigt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs mit 55,91 HKD ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt und daher auch als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Nio-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nio gesprochen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nio im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,12 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,12 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt ergibt sich daher für die Nio-Aktie eine eher negative Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse, der Stimmungslage in den sozialen Netzwerken und der Dividende.