German American Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der German American liegt bei 80,8, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von entscheidender Bedeutung. Mit einem Wert von 10,38 ist die German American unterbewertet im Vergleich zum Branchen-KGV von 15,6, was einer Differenz von 33 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei German American ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der German American-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,18 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (31,29 USD) liegt deutlich darüber (+7,23 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (30,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die German American-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.