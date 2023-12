German American Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von German American wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt wurde German American daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei German American derzeit 3, was eine negative Differenz von -134,81 Prozent zum Branchendurchschnitt der "Handelsbanken" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für German American beträgt der 7-Tage-RSI 54,59 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu German American war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut". Daher wurde die Messung der Anleger-Stimmung ebenfalls mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.