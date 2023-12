German American Aktie: Gigantischer Hammer!

Die German American Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der Kurs liegt derzeit um +16,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) liegt die Aktie mit +14,05 Prozent im positiven Bereich und wird daher auch hier als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die German American Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 aufweisen. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab. Die Diskussionsintensität ist zwar durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist, doch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die German American Aktie mit einer Rendite von -13,64 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent aufweist, schneidet die German American Aktie mit -11,22 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.