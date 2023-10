Geringere Steuern retten Bank of America den Gewinnanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Die gestiegenen Zinsen und geringere Steuern haben der Bank of America im Sommer einen Gewinnanstieg beschert. Im dritten Quartal verdiente das Institut 7,8 Milliarden US-Dollar (7,4 Mrd Euro) und damit zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. So stiegen die Erträge um drei Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Auch das Handelsgeschäft wuchs stärker als gedacht. Andererseits legte das Institut mit 1,2 Milliarden Dollar rund ein Drittel mehr für drohende Kreditausfälle zur Seite als im Vorjahreszeitraum.

Vor Steuern sank der Gewinn daher von 8,3 Milliarden auf 8,1 Milliarden Dollar. Die deutlich geringere Steuerlast machte den Rückgang unter dem Strich aber mehr als wett. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten zunächst positiv aufgenommen: Im vorbörslichen US-Handel legte der Kurs der Bank-of-America-Aktie um rund ein Prozent zu./stw/mne/stk