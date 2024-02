Geringere Schäden bescheren Swiss Re wieder Milliardengewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Geringere Großschäden und höhere Preise haben den weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re im vergangenen Jahr zurück in die Spur gebracht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd Euro) und damit fast siebenmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag in Zürich mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch noch etwas mehr erwartet. Die Dividende soll von 6,40 auf 6,80 Dollar je Aktie steigen. Im Vorjahr hatten teure Schäden durch Naturkatastrophen wie Hurrikan "Ian" den Gewinn einbrechen lassen.