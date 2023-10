Geringere Absatzpreise und Produktionsmengen drücken Cropenergies-Geschäfte

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Biosprithersteller Cropenergies hat angesichts niedrigerer Absatzpreise und geringerer Produktionsmengen in den vergangenen Monaten nicht an sein Vorjahresergebnis anknüpfen können. Der Umsatz ging im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende August) um fast ein Drittel zurück auf gut 309 Millionen Euro, teilte die Südzucker-Tochter am Mittwoch in Mannheim mit. Von den Erlösen blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und bereinigt um Sondereinflüsse, sowie Restrukturierungskosten mit knapp 31 Millionen Euro nur noch lediglich 30 Prozent des Vorjahresergebnisses. Unterm Strich verdienten die Mannheimer gut 16 Millionen Euro und damit über drei Viertel weniger als ein Jahr zuvor. Die Jahresprognose bestätigte das Management.

Cropenergies hatte bereits Mitte Juli mitgeteilt, dass mit einem deutlichen Ergebnisrückgang zu rechnen sei. Hauptgründe sind normalisierte Preise für Ethanol sowie niedrigere Produktions- und Absatzmengen aufgrund planmäßiger Wartungsstillstände. Ein Jahr zuvor war das Preisniveau außergewöhnlich hoch. Auf Jahressicht dürften sich die Rohstoff- und Energiekosten auf dem Niveau des Vorjahrs bewegen./lew/tih