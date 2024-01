Gerichtsentscheid: Evergrande-Börsengesellschaft muss sich auflösen

Auswirkungen des Urteils auf Evergrande ungewiss: Hochverschuldeter Immobilienriese hat Möglichkeit, Einspruch einzulegen.

Nach langen Monaten angefüllt mit Unsicherheit und Hoffen für den hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, hat am Montag ein Hongkonger Gericht die Auflösung der Börsengesellschaft des Unternehmens angeordnet. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Die Folgen der Entscheidung für die operative Gesellschaft des Konzerns mit Sitz in Shenzhen sind jedoch noch unklar. Evergrande kann Einspruch gegen die Entscheidung einlegen, was es jedoch nicht unbedingt vor einem möglichen Zusammenbruch bewahren wird.

Die Börsengesellschaft China Evergrande Group, die auf den Kaimaninseln ansässig ist und somit keine Rechtsabkommen mit China hat, könnte theoretisch auch die Kontrolle über Vermögenswerte auf dem chinesischen Festland übernehmen.

Besonders interessant ist dies, da gerade heute ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Insolvenzen und Restrukturierungen in Hongkong und Teilen von China in Kraft getreten ist. Es besteht jedoch Ungewissheit darüber, ob die Festlandgerichte den Richterspruch aus Hongkong akzeptieren werden.

Die Entscheidung wird um 14.30 Uhr von Richterin Linda Chan verkündet, die auch einen Insolvenzverwalter ernennen wird.

Die Aktien von Evergrande und seinen börsennotierten Tochtergesellschaften, Evergrande New Energy Vehicle und Evergrande Property Services Group in Hongkong sind nach der Bekanntgabe der Auflösung eingebrochen und wurden daraufhin vom Handel ausgesetzt.

Das betroffene Unternehmen ist die in Hongkong notierte Börsengesellschaft China Evergrande, wie auch vom Chef des Konzerns, Xiao En, gegenüber der staatlichen Zeitung "Global Times" bestätigt wurde.

Dieser betonte jedoch, dass die Entscheidung zunächst nicht Auswirkungen auf den Konzern sowie andere Auslandsgesellschaften haben wird.

Evergrande werde alles in seiner Macht stehende tun, um die Stabilität des operativen Geschäfts zu gewährleisten und bereits bezahlte Wohnungen fertigzustellen, um die Interessen der Wohnungskäufer zu schützen.

Die bereits langanhaltenden Finanzprobleme von Evergrande hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass viele Baustellen stillstanden und somit auch zu Protesten unter Wohnungskäufern.

Der hochverschuldete Immobilienkonzern ist mittlerweile zu einem Symbol für die Immobilienkrise in China geworden, da das Unternehmen Schulden in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft hat. Ende 2021 geriet Evergrande mit der Rückzahlung von Auslandsschulden in Verzug und verspricht seit Jahren seinen Gläubigern einen Umstrukturierungsplan, welcher jedoch bislang ausblieb.

Ein erster Plan wurde hinfällig, als bekannt wurde, dass gegen Evergrande-Gründer Xu Jiayin, auch bekannt als Hui Ka Yan, wegen Strafverstößen ermittelt wird. Gläubiger Top Shine, eine Investmentgesellschaft, hatte im Juni 2022 bei einem Hongkonger Gericht Antrag auf Auflösung der Börsengesellschaft eingereicht.

Die Anhörung zog sich anderthalb Jahre hin, da das Unternehmen keinen konkreten Umstrukturierungsvorschlag vorlegen konnte, wie in der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" zitiert wird. Richterin Chan fasste die Situation mit den Worten "Ich denke, es ist an der Zeit, dass das Gericht sagt, genug ist genug" zusammen.

Es sei noch einmal betont, dass es sich bei der betroffenen Börsengesellschaft China Evergrande Group um eine Offshore-Gesellschaft mit Sitz auf den Kaimaninseln handelt, wie im Börsenprospekt erwähnt wird.

Es wird jedoch auch deutlich darauf hingewiesen, dass China keine Verträge über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen mit den Kaimaninseln geschlossen hat.

Unabhängig von den tatsächlichen Auswirkungen des Richterspruchs könnte allein diese Nachricht für Unruhe bei Investoren sorgen. Der letzte Januar war Zeuge eines regelrechten Ausverkaufs an den Börsen in Hongkong und China, welcher nur durch die Aussicht auf eine mögliche Intervention der Staatsführung gestoppt wurde.

Am Montag notierte der Hongkonger Leitindex Hang Seng mit einem leichten Plus bei 16.045 Punkten, während der chinesische Leitindex CSI300 leicht im Minus lag.

Die Auswirkungen des Immobilienkonzerns auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sind enorm, da die Baubranche in den vergangenen 20 Jahren einer der wichtigsten Wachstumstreiber war und direkt und indirekt rund 25 Prozent zur Wirtschaftsleistung beitrug.

Die anhaltende Krise auf dem Immobilienmarkt bremst jedoch die Erholung des chinesischen Wirtschaftswachstums aus. Politisch ist ein langsameres Wachstum des Sektors erwünscht, da die Abhängigkeit von Investitionen in Infrastruktur und Immobilien als nicht nachhaltig gilt.

Staats- und Parteichef Xi Jinping hat deshalb eine Abkehr von diesem "fiktiven Wachstum" gefordert. Doch bisher fehlt China ein alternativer Wachstumstreiber, was die Situation zusätzlich verschärft.

Zudem sind die Verbraucher aufgrund der Krise stark verunsichert, da rund drei Viertel des Vermögens privater Haushalte laut Schätzungen in Immobilien investiert sind. Sinkende Immobilienpreise bedeuten somit einen direkten Wohlstandsverlust für viele Chinesen, wodurch sie sich derzeit bei größeren Konsumausgaben zurückhalten und sparen.

Dies steht im Gegensatz zu den Plänen der Staatsführung, welche den Binnenkonsum als Stütze der Wirtschaft nutzen möchte.

