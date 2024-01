Gerdau Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerdau":

Der Aktienkurs der Gerdau hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent erzielt, was 57,37 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 56,03 Prozent, und Gerdau liegt aktuell 57,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Gerdau bei 4,75 USD liegt, was einer Entfernung von -4,43 Prozent vom GD200 (4,97 USD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,67 USD, was zu einem Abstand von +1,71 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Gerdau-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Gerdau in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Gerdau derzeit eine Rendite von 7,79 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 %. Dadurch ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 8334,58 Prozentpunkten.