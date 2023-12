Gerdau Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerdau":

Der Aktienkurs von Gerdau zeigte im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,09 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" liegt die Rendite damit um 20,8 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,72 Prozent. Für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite ebenfalls 13,72 Prozent, was bedeutet, dass Gerdau aktuell 20,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt jedoch eine positive Entwicklung. Im vergangenen Monat verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Die Diskussionen rund um das Unternehmen nahmen ebenfalls zu, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Gerdau diskutiert. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen die Diskussionen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Gerdau als unterbewertet, da das KGV von 5,03 insgesamt 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 94,4 im Segment "Metalle und Bergbau". Aus fundamentalen Analysegesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".