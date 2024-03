Geratherm Medical Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Geratherm Medical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite 29,33 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -9,22 Prozent, wobei Geratherm Medical aktuell 25,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geratherm Medical bei 24,86 und damit unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent), der bei 99,2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Geratherm Medical diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Aktuell zeigen die Anleger ebenfalls vor allem positives Interesse an der Aktie, weshalb sie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Geratherm Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,99 EUR. Der letzte Schlusskurs von 4,18 EUR weicht somit um -30,22 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (5,37 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,16 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Geratherm Medical-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.