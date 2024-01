Geratherm Medical Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Geratherm Medical in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Geratherm Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -7,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,56 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Geratherm Medical mit einer Überperformance von 21,15 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Geratherm Medical derzeit bei 2,8 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 6,04 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -3,23 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.