Geratherm Medical Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Geratherm Medical beträgt das aktuelle KGV 25, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" unterbewertet ist. Die durchschnittliche KGV dieser Unternehmen liegt bei 104, was Geratherm Medical aus fundamentalen Gesichtspunkten eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Gesundheitspflege" schneidet Geratherm Medical sehr gut ab. Mit einer Rendite von 8,63 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" mit einer durchschnittlichen Rendite von -7,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Geratherm Medical mit 16,13 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Geratherm Medical-Aktie einen Schlusskurs von 6,58 EUR ergibt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 5,4 EUR, was einem Unterschied von -17,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,56 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,88 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Geratherm Medical für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Für Anleger, die in die Aktie von Geratherm Medical investieren, liegt die Dividendenrendite bei 2,7 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 3,31 Prozentpunkten darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.