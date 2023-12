Geratherm Medical Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Vaudoise":

Das deutsche Medizintechnikunternehmen Geratherm Medical wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,83, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör 74 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine positive fundamentale Analyse hin.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Geratherm Medical im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Gesundheitspflegesektors eine Rendite von 3,24 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", die eine mittlere Rendite von -13,43 Prozent aufweist, verzeichnete Geratherm Medical eine Rendite von 16,66 Prozent, was auf eine sehr gute Entwicklung der Aktie hinweist.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI von Geratherm Medical bei 42,86, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 57,69, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnittspreis für Geratherm Medical bei 6,66 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,45 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnittspreis bei 5,61 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 5,45 EUR liegt und zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Geratherm Medical basierend auf den verschiedenen Analysen mit einer neutralen bis guten Bewertung versehen.