Geratherm Medical Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Geratherm Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 5,97 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,28 EUR, was einem Unterschied von -28,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,33 EUR liegt mit einem Unterschied von -19,7 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Geratherm Medical festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Geratherm Medical unwesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Geratherm Medical liegt derzeit bei 2,8 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,36 Prozent in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Geratherm Medical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -34,97 Prozent erzielt, was 29,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -9,54 Prozent, und Geratherm Medical liegt aktuell 25,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.