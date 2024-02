Geratherm Medical Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie von Geratherm Medical wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,81 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (98,89) einer Unterbewertung von 73 Prozent entspricht. Dies deutet laut fundamentalen Analyse auf eine positive Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Geratherm Medical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,17 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,4 EUR, was einem Rückgang von 12,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 5,49 EUR, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Geratherm Medical ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung der Geratherm Medical-Aktie, sowohl aus fundamentaler, sentimentaler, als auch aus technischer Sicht.