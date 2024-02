Geratherm Medical Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Geratherm Medical-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,26 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,7 EUR weicht somit um -8,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (5,49 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,83 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Geratherm Medical-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Geratherm Medical-Aktie mit -5,94 Prozent mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,12 Prozent aufweist, liegt Geratherm Medical mit 5,19 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Geratherm Medical zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (40 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,67 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Geratherm Medical-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz.