Geprüfte Service- und Montagequalität: TÜV Nord zeichnet Flüssiggasanbieter PROGAS aus

Dortmund (ots) -Ein TÜV-Siegel für PROGASDer TÜV Nord hat den Flüssiggasanbieter PROGAS, seine Flüssiggas-Anlagen und den Service dahinter geprüft - und erfolgreich zertifiziert. Im Rahmen des Zertifizierungsverfahren besuchten die TÜV-Experten stichprobenartig eine repräsentative Anzahl von Kunden mit ober- und unterirdischen Flüssiggastanks und prüften, ob die Versorgungsanlagen nach gültigem Stand der Technik installiert waren. Steht der Flüssiggastank am richtigen Standort, sind alle Sicherheitsabstände eingehalten? Sind die richtigen Armaturen und Regler montiert und funktionieren sie ordnungsgemäß? Ist die Rohrleitung korrekt installiert? Ist die Hauseinführung sauber verbaut? Ebenfalls getestet wurde die Qualität der Materialien sowie die Dokumentation von Prüfungen.Das Ergebnis: PROGAS überzeugt TÜV Nord auf ganzer Linie und erhält das Zertifizierungssiegel "Geprüfte Service- und Montagequalität", das nur Unternehmen vorbehalten ist, deren Montagequalität von TÜV Nord mit der Note 2,0 oder besser eingestuft wird.Da aber auch die Servicequalität von der ersten Kontaktaufnahme bis zur After-Sales-Betreuung eines Unternehmens für Kunden eine entscheidende Rolle spielt, stand das Thema Kundenzufriedenheit ebenfalls auf der Checkliste der unabhängigen Prüfer. Auch hier kann PROGAS mit guten Leistungen punkten: Liefersicherheit, Zuverlässigkeit, die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Umgang mit Beschwerden und das Eingehen auf Kundenwünsche - all das zeichnet die hochwertige Service- und Montagequalität von PROGAS aus. "Wir sind sehr stolz auf die Zertifizierung", sagt Uwe Uhlenbrok, Bereichsleiter Technik, "und freuen uns, dass uns die unabhängigen Tester des TÜVs Nord bescheinigen: PROGAS-Anlagen sind sicher, von hoher Qualität, fachgerecht eingebaut und vorschriftsmäßig dokumentiert."Die aktuellen Testergebnisse von TÜV NORD knüpfen dort an, wo Anfang des Jahres die Studie "Flüssiggas-Anbieter 2022. Mehr Transparenz - mehr Kundennähe" des Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) dem Flüssiggasanbieter PROGAS eine "Sehr gute Beratung" bescheinigte: Für die herausragende Beratung vor Ort und den persönlichen Kundenservice ist PROGAS mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet worden und erreichte in der Gesamtwertung den dritten Platz.Über PROGASAls einer der führenden Flüssiggas-Versorger in Deutschland beliefert PROGAS seit mehr als 70 Jahren private und gewerbliche Kunden mit klimaneutralisiertem Flüssiggas (LPG). Flüssiggas ist eine vielfältige, autarke und umweltschonende Energiequelle mit unterschiedlichsten Einsatzbereichen im Haushalt und Gewerbe. Es besteht überwiegend aus Propan, wird als sogenanntes Begleitgas auf unterschiedliche Weise gewonnen und mit Tankschiffen, Bahnkesselwagen oder Straßentankwagen zum Endverbraucher geliefert. Flüssiggas benötigt keine Pipeline wie beispielsweise Erdgas aus Russland.Das flächendeckende Versorgungsnetz von PROGAS mit einem Stammsitz in Dortmund, drei Regionalzentren in Hamburg, Kassel und München sowie 17 Flüssiggas-Lager in ganz Deutschland garantiert eine zuverlässige und sichere Lieferung. Besonderen Wert legt das Unternehmen dabei auf die persönliche Nähe zu seinen Kunden.www.progas.dePressekontakt:PROGAS GmbH & Co KGNicole BrücknerReferentin PR/ MarketingTel. 0231 54 98-150presse@progas.deOriginal-Content von: Progas GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell