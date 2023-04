Geplantes LNG-Terminal - Scholz und Habeck kommen nach Rügen

BINZ/BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Pläne des Bundes für ein Flüssigerdgas-Terminal (LNG) auf oder vor Rügen haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu einem Besuch auf der Insel angekündigt. Sie sollen sich dort am Donnerstag mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft austauschen, wie die Schweriner Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Die LNG-Pläne sorgen seit Monaten für Kritik im Nordosten. Auch die Kommunikation des Bundes in dieser Frage war mehrfach kritisiert worden./chh/DP/jha