Gepic Energy Development Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten vier Wochen gab es bei Gepic Energy Development keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gepic Energy Development auf dieser Stufe daher ein "gut"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Gepic Energy Development derzeit mit einem Wert von 72,5 als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht" für dieses Signal. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "neutral" betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Gepic Energy Development in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat Gepic Energy Development im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,35 Prozent erzielt, was 8,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -0,07 Prozent, wobei Gepic Energy Development aktuell 8,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "gut" bewertet.