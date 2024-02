Gepic Energy Development Aktie: Was für eine Niederlage!

Das Anleger-Sentiment rund um die Gepic Energy Development-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An weiteren sieben Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gepic Energy Development-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 42, was weder eine Über- noch eine Unterkauft-Situation darstellt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung von 60,34. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet bewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gepic Energy Development war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Bild für die Gepic Energy Development-Aktie, basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.