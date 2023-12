Geox Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Geox Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde jedoch eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Geox Spa festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird sie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Geox Spa liegt bei 76,67, was als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Geox Spa von 0,71 EUR mit -16,47 Prozent Entfernung vom GD200 (0,85 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,69 EUR und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit wird der Kurs der Geox Spa-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in Bezug auf die Geox Spa-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei überwiegend negative Kommentare festgestellt wurden. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Geox Spa aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Stimmung hinsichtlich der Geox Spa als "Schlecht" eingestuft.