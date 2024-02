Geox Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Geox Spa neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Geox Spa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,83 und ein Wert für den RSI25 von 52,14. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung für Geox Spa in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Geox Spa-Aktie derzeit -1,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,35 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Geox Spa im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.