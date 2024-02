Geox Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Geox":

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet sind wichtige Bewertungskriterien für Aktien. Die Anzahl und Veränderung der Beiträge über einen längeren Zeitraum ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Geox Spa zeigt die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Geox Spa ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Geox Spa-Aktie liegt derzeit bei 55 für die letzten 7 Tage und bei 51,98 für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung rund um Geox Spa überwiegend positiv ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Geox Spa-Aktie eine schlechte Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Allerdings wird auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung abgegeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Geox Spa-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, RSI und technischer Analyse.