Geox Aktie: Chancenlos!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Geox Spa war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen war die Stimmung unter den Anlegern grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Geox Spa-Aktie ergab einen Durchschnitt von 0,78 EUR für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,672 EUR, was einem Unterschied von -13,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Geox Spa-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Geox Spa-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine negative Bewertung für die Geox Spa-Aktie. Die Diskussionsintensität war mittel, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, und die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.