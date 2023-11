Geotech Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Geotech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,04 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -1,64 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -11,4 Prozent für Geotech entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -0,13 Prozent im letzten Jahr, wobei Geotech 12,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Geotech aktuell 61,54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert von 48 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Geotech mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,24 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Geotech als überbewertet, da das KGV mit 101,32 insgesamt 100 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" von 50,78. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".