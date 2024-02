Geotech Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Geotech in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält das Unternehmen von uns eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Geotech in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung und wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Geotech derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 % liegt. Daher wird das Unternehmen auch in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Performance der Geotech-Aktie in den letzten 12 Monaten beträgt -22,67 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -13,18 % bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor ergibt sich ebenfalls eine Unterperformance von 14,57 %. Daher erhält Geotech in diesem Bereich erneut ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt auch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Geotech mit 101,32 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 45,81 ist, was auf eine Unterbewertung hinweisen könnte. Dennoch wird das Unternehmen aus fundamentaler Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Aktie von Geotech aufgrund der stagnierenden Stimmung und des nachlassenden Interesses der Marktteilnehmer, der niedrigen Dividendenrendite sowie der schwachen Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor.