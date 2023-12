Geotech Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen hat Geotech eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 82,76, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI für 25 Tage beträgt 73,68, was ebenfalls zu einer schlechten Einstufung führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Geotech-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,67 Prozent erzielt, was 20,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -2,04 Prozent, und Geotech liegt 20,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 6,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Geotech-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs bewertet.