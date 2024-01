Geotech Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Geotech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,67 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -5,31 Prozent gefallen ist. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,69 Prozent, wobei Geotech 17,98 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Geotech besonders positiv diskutiert, wobei sieben Tage von positiven Themen geprägt waren und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Geotech derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche beträgt -6. Aus diesem Grund erhält die Geotech-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich mit einer Analyse feststellen, dass sich die Stimmung für Geotech in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Geotech gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.