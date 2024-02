Geospace Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Geospace-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet, und der aktuelle Kurs von 12,74 USD zeigt eine Entfernung von +16,99 Prozent vom GD200 (10,89 USD), was ein "Gut"-Signal ist. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 13,56 USD, was bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Geospace als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" hat die Geospace-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 203,62 Prozent erzielt, was 177,07 Prozent über dem Durchschnitt (26,55 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 26,55 Prozent, und Geospace liegt aktuell 177,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Geospace beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Geospace von Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Geospace in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was insgesamt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.