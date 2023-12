Geospace Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Geospace eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Geospace daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion im Hinblick auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Geospace als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Geospace-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,4, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Geospace mit einer Rendite von 196,56 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 20,14 Prozent für die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Geospace derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 %. Somit ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 28,25 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.