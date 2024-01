Geospace Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Geospace wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" betrachtet. Dabei ergibt sich eine Rendite von 207,11 Prozent, was 187 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,44 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Geospace mit 186,67 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Geospace festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Geospace liegt aktuell bei 72,93 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauftheit noch -verkauftheit und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Geospace derzeit bei 9,71 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 12,19 USD und hat damit einen Abstand von +25,54 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 12,09 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.