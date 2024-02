Geospace Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und signalisiert überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Geospace-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI von 61,93, so erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Geospace nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Geospace-Aktie mit 12,74 USD einen positiven Abstand von +16,99 Prozent zum GD200 (10,89 USD) aufweist, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Jedoch ist der GD50 bei 13,56 USD, was einem Abstand von -6,05 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Geospace-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Geospace ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 81,56 auf, was 197 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich der Geospace-Aktie in den vergangenen vier Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Geospace-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.

Geospace kaufen, halten oder verkaufen?

