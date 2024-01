Georgia Capital Aktie: Das gab es noch nie!

Georgia Capital erhält von Analysten eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer Differenz von -6 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Diskussionen über Georgia Capital in den sozialen Medien sind intensiv und es gab positive Stimmungsänderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet wird.

Auch fundamentale Kriterien deuten auf eine positive Entwicklung hin, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,77 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zusätzlich dazu hat Georgia Capital in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,95 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +48,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt erhält Georgia Capital also gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale und Branchenvergleichs-Analyse positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik kritisch betrachtet wird.