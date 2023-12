Georgia Capital Aktie: So kann es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Georgia Capital beträgt derzeit 1,77 und liegt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte von 19. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +12,54 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da auch keine Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor schneidet Georgia Capital mit einer Rendite von 42,95 Prozent im Vergleich zu -8,08 Prozent der Branche deutlich besser ab. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.