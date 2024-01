George Westonr 3 Prf Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von George Weston hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -6,64 Prozent gefallen, was bedeutet, dass George Weston eine Outperformance von +6,31 Prozent erzielt hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -22,11 Prozent, worüber George Weston um 21,79 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformances erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die George Weston-Aktie liegt bei 8, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,64, was darauf hinweist, dass George Weston hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für George Weston.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden besonders positive Themen über George Weston aufgegriffen, wodurch das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.