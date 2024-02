George Weston Prf Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Dividendenrendite der George Weston beträgt derzeit 1,9 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent liegt. Somit erhält die George Weston-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie der George Weston abgegeben, was auf eine langfristig positive Einschätzung hinweist. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine positive Einschätzung, was zusammenfassend zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 193,67 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,53 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als positiv bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt die George Weston-Aktie mit einer Rendite von -0,33 Prozent um mehr als 25 Prozent darüber. In der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -8,79 Prozent, während George Weston mit 8,46 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs der Aktie um 9,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.