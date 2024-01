George Weston Prf Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Anlegerstimmung für George Weston ist in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält George Weston daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für George Weston liegt bei 26,17, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat George Weston im letzten Jahr eine Rendite von -0,33 Prozent erzielt, was 20,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -6,64 Prozent, und George Weston liegt aktuell 6,31 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von George Weston zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, weshalb die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erhält.