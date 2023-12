George Weston Prf Aktie: Jetzt könnte alles passieren

George Weston erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,18 Prozent. Im Branchenvergleich mit ähnlichen Unternehmen aus dem Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt sich eine Outperformance von +0,23 Prozent. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von George Weston um 16,29 Prozent höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von George Weston beträgt derzeit 1,9 %, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 1,84 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von George Weston als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 73,88, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,72 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von George Weston beträgt 39. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt ein KGV von 42. Aus fundamentalen Gesichtspunkten heraus ist George Weston daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.