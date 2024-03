George Weston Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die George Weston-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 160,41 CAD liegt und der aktuelle Kurs bei 184,75 CAD. Dies entspricht einer Distanz von +15,17 Prozent zum GD200 und von +5,25 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von George Weston 29, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die George Weston-Aktie abgegeben, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 199,33 CAD liegt. Dies würde einer Entwicklung um 7,89 Prozent entsprechen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die George Weston-Aktie in Bezug auf technische Analyse, Fundamentaldaten, Sentiment und Buzz sowie Analysteneinschätzungen.