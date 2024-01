George Weston Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die George Weston-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 191,83 CAD, was einem Aufwärtspotential von 16,62 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich George Weston ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von George Weston einen Wert von 40 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 42 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte George Weston in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,33 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,31 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von George Weston um 21,79 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.